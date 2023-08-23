الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

مع قرب انتهاء امتحانات 3 ثانوي أزهر الدور الثاني حرص الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني عبر جوجل، عقب أن كثرت الأسئلة الخاصة بالنتيجة و خاصة مع قرب انتهاء كل الطلاب بالشعبتين العلمي والأدبي من أدائهم للامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

وتستعرض "الدستور" موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني وجدول الامتحانات.

جدول الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني، للقسم العلمي ، في يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023، بأداء امتحان مادتي (الفقه والجبر والهندسة الفراغية).

وتنتهي امتحانات القسم العلمي في لدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية ، في يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، بمادة (الفيزياء).

كما بدأت امتجانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، في يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس ، وضلك بأداء الامتحان بمادتي (الفقه والتوحيد).

وتنتهي امتحانات القسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية في الدور الثاني ، في يوم الاثنين 28 أغسطس القادم، في مادة (التاريخ).

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 

ومن المفترض أن ستعلن نتيجة الثانوية الأزهرية خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في يوم الاثنين 28 أغسطس القادم.

وبلغت نسبة النجاح بنتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وتكون بشكل عام 52.38% ، وكانت نسبة النجاح بالقسم الأدبي فقط 46.63% وبالقسم العلمي بلغت نسبة النجاح بالقسم العلمي 59.34%.

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وفتح الأزهر الشريف، حاليا باب التظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية، وذلك كان من يوم الأحد الماضي الموافق 30/7/2023م، وسوف تفعل منظومة التظلمات الإلكترونية في كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويقوم بدفع الرسوم المقررة ويطلع على أوراق إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم ستظهر النتيجة إلكترونيا في بوابة الأزهر عقب خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه ستبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة قيمة مائة جنيه.

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