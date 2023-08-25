الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلانها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، للطلاب الذين تظلموا على نتائجة، خلال الفترة التي حددتها الوزارة من ٣ أغسطس وحتى ١٨ أغسطس 2023.

 

رابط نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر الرابط الذي قام الطلاب بتسجيل طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 عليه، ويمكنهم الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط هنــــــــــــا.

 

وعلى رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يمكن للطالب أن يتعرف بشكل حاسم على مصيره في تظلمات الثانوية العامة 2023.

 

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التظلمات على نتيجة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عنها قبل التقدم

 

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، إلا من خلال البريد الموحد للطالب.

 

خطوات الحصول على نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

- الدخول علي رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنـــــــــــــــــا.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الموحد.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.

 

تظلمات الثانوية العامة 2023

يذكر أن الوزارة أتاحت للطلاب المتظلمين من نتائجهم بالثانوية العامة، تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2023 من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 واستمرت لمدة 15 يومًا، وانتهت تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

 

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة. 

 

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

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