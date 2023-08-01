التظلمات على نتيجة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عنها قبل التقدم

تظلمات الثانوية العامة، تعتبر من الكلمات التي تأتى في أذهان الكثير بمجرد ظهور النتيجة، حيث يرى البعض أن ما حصلوا عليه من درجات لم يكن ما رغبوا فيه، أو ما توقعوه من إجاباتهم ومراجعتهم لها.

وعقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ الكثير في البحث حول فكرة التقديم على التظلمات، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفتهعن التقديم على التظلمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن الرسوم الخاصة بالتقديم على التظلمات، وأعلن أنه يتم دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن كل مادة يتم التظلم عليها، وذلك من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك المتمثلة في "البريد المصري- فورى- امان- وقتي- إيجي باى- سداد- ضامن- مصاري- بيي- ممكن- موجة- خالص موبايل- أموال).

خطوات التقديم على التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023:

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختيار بوابة الثانوية العامة والضغط على الرابط هــذا.

يتم كتابة المديرية التابع لها الطالب ثم رقم الجلوس، ويليه اختيار المادة التى يرغب الطالب في تقديم التظلم عليها من خلال قائمة المواد الموضحة على موقع التظلمات.

كما يجب متابعة الموقع بشكل شبه يومي للتعرف على موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.

ويتلقى الطالب رسالة بيوم وتاريخ التظلم، حيث يجب التوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة.

وأعلنت الوزارة أنه يجب الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع على الامتحان، ومن يتخلف الموعد ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ثم يتم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

أماكن التظلمات للثانوية العامة 2023 بمحافظات مصر:

محافظة الإسكندرية، والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، في قطاع الإسكندرية (أ)، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية، وفي محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، وفي محافظة أسيوط والمنيا، وسوهاج والوادي الجديد، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.