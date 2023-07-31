الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تستمر 15 يومًا.. "التعليم" تعلن موعد استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة

شادي زلطة، المتحدث
شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك تعاقدات مع بعض الجهات الإعلامية من أجل نتيجة الثانوية العامة وحصلت عليها بعد اعتماد الوزير لها. 

وأضاف “زلطة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 تبدأ الخميس المقبل 3 أغسطس وتستمر لمدة 15 يومًا. 

وأوضح، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،  أنه تمت إحالة 641 طالبًا للنيابة بسبب الغش بامتحانات الثانوية العامة 2023، لافتًا إلى أن عدد الملاحظين المخالفين بلغ 199 وجرى تحويلهم إلى الشئون القانونية. 

وأشار شادي زلطة إلى أن معامل وزارة التعليم العالي ستضع نسب التنسيق للكليات بناءً على نتيجة الثانوية العامة.

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