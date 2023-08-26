السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ترقبا لموعد التنسيق.. رغبات الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

رغبات الثانوية الأزهرية 2023، من الأمور التي بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عنها خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، حيث يترقبون الطلاب موعد بدء التنسيق والقبول بالجامعات والكليات الأزهرية بنين وبنات على مستوى الجمهورية.

 

رغبات الثانوية الأزهرية 2023  


واعتمد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، نيابة عن شيخ الأزهر  الدكتور أحمد الطيب، وإعلانها خلال مؤتمر صحفي الخميس 27 يوليو 2023. 
 

وبلغت نسب النجاح 46% أدبي و59.34% علمي، بنسبة نجاح عامة 52.88%، وشهدت نسبة النجاح انخفاضا كبيرًا لطلاب الثانوية الأزهرية مقارنة بالعام الماضي 2022، حيث بلغت نسبة النجاح طلاب الثانوية الأزهرية العام الماضي 57.31%.
 

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التنسيق إلكترونيًّا للفئات الآتية بداية منذ يوم الأحد القادم الموافق 20 أغسطس ولمدة أسبوعين، وتشمل سنوات سابقة- إعادة القيد – تخصص القراءات- المعادلات- طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية.

رغبات الثانوية الأزهرية 2023

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023 : 
- الدخول إلى موقع تنسيق جامعة الأزهر لتسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية، وستظهر لك شاشة ادخال البيانات. 
- اضغط تسجيل البيانات الخاصة بك وقم بإدخال رقم جلوسك والرقم السري بشكل صحيح وكذلك إدخال الرمز التأكيدي الموضح كما بالصورة.
- إذا كنت تسجل رغباتك في تنسيق الأزهر لأول مرة ستظهر لك شاشة بيانات الطالب، عليك مراجعة البيانات مرة أخرى. 

وفي حالة وجود خطأ اتصل برقم 19468 وصححه فورا.

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- إذا كنت سجلت بياناتك سابقا وترغب في تعديلها أسرع وعدلها خلال فترة التنسيق أو إدخالها من جديد.
- إذا كنت تسجل رغباتك في التنسيق لأول مرة فسوف تظهر لك شاشة تدوين رغباتك بمنتهى السهولة حتي تستطيع اختيار الكليات وترتيبها حسب رغبتك وبعد الانتهاء يتم الضغط علي “زر الخطوة التالية”.
- سيظهر لك شاشة عرض رغباتك التي قمت بإدخالها حسب الترتيب الذي اخترته لكليات الأزهر.
- تأكد من رقم جلوسك ورقم هاتفك والرقم السري وبريدك الإلكتروني والرقم التأكيدي واضغط تسجيل.

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