الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري
مع قرب موعد إعلان تنسيق الدبلوم الفني وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور بتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، يتضاعف التساؤل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية وهي من أكثر الأمور التي تشغل أذهان الطلاب والطالبات الناجحين بالدبلومات الفنية.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري
وتنشر "الدستور" تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في نظام 3 سنوات تجاري ويكون بالنسبة المئوية، وموعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023/2024.
ويأتي تنسيق الدبلومات الفنية في 2023 عقب انتهاء تنسيق الثانوية العامة بمراحله الثلاثة، حيث سيتبقى المرحلة الثالثة فقط ومن المفترض أن ستعلن مطلع سبتمبر القادم، وبعدها سوف تتجهز الوزارة للإعلان حول تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية
تشير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري إلى انخفاضها من حيث درجات الحد الأدنى عن العام الماضي، حيث جاءت نسب نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات للأربع شهادات: “تجاري - صناعي - زراعي - فندقي” هذا العام، 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.
لذا سنقدم لكم فيما يلي توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية لكليات التجارة المتاحة، وفقًا لما جاء في العام الماضي.
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تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2023 نظام 3 سنوات
- تجارة بورسعيد: 96.89%
- تجارة انتساب موجه بورسعيد: 96.72%
- تجارة كفر الشيخ: 96.66%
- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية: 96.66%
- تجارة المنصورة: 96.37%
- تجارة دمياط: 96.37%
- تجارة السويس: 96.2%
- تجارة الزقازيق: 96.03%
- تجارة طنطا: 95.86%
- تجارة انتساب موجه دمياط: 95.86%
- تجارة انتساب موجه المنصورة: 95.86%
- تجارة أسوان: 95.86%
- تجارة القاهرة: 95.34%
- تجارة بنها: 95.34%
- تجارة انتساب موجه دمنهور: 95.17%
- تجارة انتساب موجه الزقازيق: 95.17%
- تجارة المنوفية بشبين الكوم: 95.17%
- تجارة عين شمس: 95.14%
- تجارة انتساب موجه جنوب الوادي: 95%
- تجارة سوهاج: 95%
- تجارة وإدارة أعمال حلوان: 95%
- تجارة بني سويف: 95%
- تجارة انتساب موجه العريش: 94.91%
- تجارة انتساب موجه أسوان: 94.83%
- تجارة انتساب موجه القاهرة: 94.82%
- تجارة انتساب موجه أسيوط: 94.82%
- تجارة انتساب موجه بنها: 94.82%