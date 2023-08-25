الآن.. تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

مع قرب موعد إعلان تنسيق الدبلوم الفني وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور بتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، يتضاعف التساؤل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية وهي من أكثر الأمور التي تشغل أذهان الطلاب والطالبات الناجحين بالدبلومات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

وتنشر "الدستور" تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في نظام 3 سنوات تجاري ويكون بالنسبة المئوية، وموعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023/2024.

ويأتي تنسيق الدبلومات الفنية في 2023 عقب انتهاء تنسيق الثانوية العامة بمراحله الثلاثة، حيث سيتبقى المرحلة الثالثة فقط ومن المفترض أن ستعلن مطلع سبتمبر القادم، وبعدها سوف تتجهز الوزارة للإعلان حول تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية

تشير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري إلى انخفاضها من حيث درجات الحد الأدنى عن العام الماضي، حيث جاءت نسب نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات للأربع شهادات: “تجاري - صناعي - زراعي - فندقي” هذا العام، 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

لذا سنقدم لكم فيما يلي توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري بالنسبة المئوية لكليات التجارة المتاحة، وفقًا لما جاء في العام الماضي.

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تنسيق الدبلومات الفنية تجاري 2023 نظام 3 سنوات