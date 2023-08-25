الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023 في مصر

تنسيق
تنسيق

مع إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة حرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023 في مصر عبر جوجل، للالتحاق بكلية تكنولوجيا الفضاء وتحقيق أمالهم وطموحاتهم، ، حيث يتاح الالتحاق بها لطلبة علمي علوم، وطلبة علمي رياضة مع وجود اختلاف درجات التنسيق ما بين كلا الشعبتين.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير كل التفاصيل المتعلقة بها بمعرفة شروط الالتحاق بكلية تكنولوجيا الفضاء وجميع درجات تنسيقها ومستقبلها المهني.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لعام 2023 في مصر، هو ما سنوضحه لطلبة المرحلة الثانية في الشعبة العلمية، حيث أن تكون كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تكون هي أول كلية متخصصة بدراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مصر.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2024

ووفقا لتنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في بني سويف العام الماضي 2022، فقد أن تم قبول طلبة شعبة علمي رياضة تكون بمجموع 324 درجة وتكون بنسبة 79%.

بينما قد جاء تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في 2022 علمي علوم وتكون بمجموع 350 بنسبة 85.36%.

ومن المفترض أن سينخفض تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لعام 2024 لانخفاض شرائح المجاميع التكرارية للطلبة.

أماكن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

يرغب طلاب الشعبة العلمية في معرفة أماكن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وهي تتوفر في جامعة بني سويف فقط، وهذه الكلية متاحة ضمن رغبات تنسيق الشعبة العلمية (علمي علوم وعلمي رياضة)، وهم يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية 2023 حاليا بالحد الأدنى من 250 درجة فأكثر وتكون بنسبة 60% فأكثر.

شروط الالتحاق بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

ويتزايد اهتمام الطلبة بتنسيق وشروط كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لعام 2023 في مصر، وذلك يكون على اعتبارها الكلية الأولى وهي من نوعها في مصر والشرق الأوسط المتخصصة بمجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وستتواجد هذه الكلية بجامعة بني سويف، وستتاح من ضمن كليات المرحلة الثانية لطلبة الشعبة العلمية، وقد أعلنت جامعة بني سويف بصفحتها الرسمية جميع شروط الالتحاق في كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وهي كالتالي:

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لطلاب الثانوية العامة

  • تقبل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بني سويف الطلاب الحاصلين بالثانوية العامة القسم العلمي في شعبتيه أو ما سيعادلها طبقا للقواعد التي سيحددها المجلس الأعلى للجامعات.
  • ويجوز للكلية عقد اختبارات داخلية لجميع الطلاب عقب التحاقهم بالكلية لتحديد مسار التلميذ بتخصصات الكلية
  • ويجوز طلب استيفاء أي وجود شروط أخرى سيحددها مجلس الكلية وسيعتمدها مجلس الجامعة وستُعلن وقت التقديم.
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