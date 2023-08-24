رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 - 2024 والاماكن الشاغرة بالكليات

كثر البحث عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وبدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية والكليات المتبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 2024

نعرض في التقرير التالي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 2024 والأماكن المتبقية لطلاب هذه المرحلة كي يستعدون قبل تسجيل رغباتهم والمتمثلة في 75 رغبة.

يكون تنسيق المرحلة الثالثة 2023 / 2024 من خلال موقع التنسيق الالكتروني أيضًا مثلما كان في المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة.

موقع التنسيق الالكتروني عب الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويكون التنسيق بنفس الشروط والقواعد الموضوعة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة

مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعلن عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وفي انتظار انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب2023 والذي بدأ من اليوم الخميس 24 أغسطس ويستمر حتى الاثنين 28 أغسطس 2023.

الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية

و أعلنت وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية والاماكن الشاغرة في الكليات للشعبة الأدبية

نذكر بعض الاماكن الشاغرة للشعبة العلمية

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق قنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد