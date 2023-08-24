الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 - 2024 والاماكن الشاغرة بالكليات

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة

كثر البحث عن  رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023  بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وبدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية والكليات المتبقية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة. 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 2024

نعرض في التقرير التالي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 2024 والأماكن المتبقية لطلاب هذه المرحلة كي يستعدون قبل تسجيل رغباتهم والمتمثلة في 75 رغبة. 

يكون تنسيق المرحلة الثالثة 2023 / 2024 من خلال موقع التنسيق الالكتروني أيضًا مثلما كان في المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة.

موقع التنسيق الالكتروني عب الرابط التالي: 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويكون التنسيق بنفس الشروط والقواعد الموضوعة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة 

مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعلن عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وفي انتظار انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب2023 والذي بدأ من اليوم الخميس 24 أغسطس ويستمر حتى الاثنين 28 أغسطس 2023.

رابط تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

لطلاب الثانوية العامة.. موعد نزول تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية 

و أعلنت وزارة التعليم العالي عن الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية والاماكن الشاغرة في الكليات للشعبة الأدبية 

نذكر بعض الاماكن الشاغرة للشعبة العلمية 

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق قنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تنسيق كلية حقوق 2023 أدبي لجميع الجامعات الحكومية للانتظام والانتساب

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

اقرأ أيضاً 

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

رابط تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحله الثالثه رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 2024 تقليل الاغتراب الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

زينب الغزالى: انضمام مصر لتجمع البريكس متنفس جديد لاقتصاد المنطقة

مهرجان القاهرة للدراما.. أدهم الشرقاوى ببدلة "حمراء" وجومانا مراد بفستان أزرق

حبس والد ضحايا «التعذيب بالشطة» بتهمة تعاطى المخدرات بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)