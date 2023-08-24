الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

يتزايد البحث حول رابط تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات، مؤخرًا عقب تقديم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرصة للطلاب المسجلين في مرحلتي التنسيق لعام 2023 لتقديم طلب تقليل الاغتراب.

وبحسب وزارة التعليم العالي، يتم قبول طلبات تقليل الاغتراب بنسبة 10% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الكليات المختلفة، وعلى الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية إلى أخرى أو من كلية إلى نفس الكلية ولكن في موقع أقرب إلى مكان سكنهم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يمكن للطلاب تقديم طلب تقليل الاغتراب عبر الدخول إلى رابط تقليل الاغتراب المخصص لذلك. وهو ما تستعرضه "الدستور" في هذا التقرير، فضلاً عن شروط التحويل بين الكليات.

موعد تقليل الاغتراب 2023

- يبدأ باب تقليل الاغتراب يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023

- يستمر فتح باب التقليل حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

- خلال هذه الفترة يمكن للطلاب الراغبين في التحويل استخدام خدمة تقليل الاغتراب والتقديم للتحويل بحد أقصى نسبة مقررة تبلغ 10% من القبول العام للكليات أو المعاهد المراد التحويل إليها.

رابط تقليل الاغتراب 2023

  • قم بالدخول على رابط التحويل بين الكليات 2023 هنــــــــــــــا.
  • اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • من القائمة التي ستظهر، اختر خدمة تقليل الاغتراب.
  • حدد نوع الشهادة التي حصلت عليها، وهي شهادة الثانوية العامة.
  • ادخل البيانات المطلوبة منك، وهي رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • بعد ذلك، ستظهر لك قائمة بالرغبات المسجلة خلال مرحلة التنسيق العادية.
  • قم بالضغط على خيار إنشاء قائمة جديدة.
  • اختر أيقونة "تقليل الاغتراب مناظر أو غير مناظر أو معاهد".
  • ادخل التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به وفقًا للقواعد المحددة.
  • قم بإدخال رقم القومى والرقم السري الخاص بك.
  • اضغط على أيقونة "تسجيل" لتأكيد البيانات والتقديم للتقليل من الاغتراب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وتفاصيل تقليل الاغتراب

فعال الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل بين الكليات

شروط التحويل بين الكليات والمعاهد 2023

- التحويل المناظر: يمكن للطلاب التحويل إلى كلية أو معهد داخل نفس القطاع الجغرافي بحد أدنى.

- التحويل غير المناظر: إذا كنت ترغب في التحويل إلى كلية أو معهد خارج القطاع الجغرافي الخاص بك، يجب عليك استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي: يجب أن تلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها في عملية التحويل، يعني ذلك أنك يجب أن تتحول إلى كلية أو معهد داخل نفس المنطقة الجغرافية.

- التحويل عبر موقع التنسيق الإلكتروني: عملية التحويل يجب أن تتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني المخصص لذلك.

- لا توجد تحويلات ورقية: يتعين أن تكون عملية التحويل إلكترونية ولا تقبل الأوراق الورقية.

- التحويل لمرة واحدة فقط: يمكن للطلاب التحويل مرة واحدة فقط، لذا يجب اختيار الكلية أو المعهد بعناية.

- استيفاء الشروط الإضافية: قد تتطلب بعض الكليات الشروط الإضافية للتحويل، مثل اجتياز اختبار القدرات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

- المفاضلة بين الطلاب: يتم مفاضلة الطلاب الراغبين في التحويل بناءً على مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وتفاصيل تقليل الاغتراب

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وتفاصيل تقليل الاغتراب

رابط تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الأولى

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