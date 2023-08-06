الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

زاد البحث عن رابط تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والتي انطلقت صباح أمس السبت الموافق 5 أغسطس 2023 وتستمر لمدة 5 أيام حيث يدخل طلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي، هندسة، أدبي) حاليا رغباتهم في استمارة التنسيق للتوزيع على الكليات التي تتناسب مع بياناتهم التي تم تسجيلها عبر الموقع.

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رابط تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الأولى
 

فور اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 يتم تفعيل رابط تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الأولى من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب من التحويل من الكلية التي تم ترشيحه لها وفقا لمكتب التنسيق والكلية التي تتناسب معه ويرغب في الالتحاق بها في نطاق موقعه الجغرافي.

ويتم فتح باب تسجيل رغباتهم في الكليات المتاحة لهم لمدة 5 أيام ثم يتم غلق باب التسجيل والإعلان عن النتيجة في غضون 10 أيام فقط ليتمكن الطلاب من تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين إليها.

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لينك موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023

أخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023

تنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس 2023 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يتم الإعلان عن نتائج التنسيق خلال 10 أيام فقط من غلق باب التسجيل حيث يتم عقد مؤتمر يعلن خلاله الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية ونتائج المرحلة الأولى.

ويتم التوزيع على الكليات وفقا للقواعد المتعارف عليها من المجموع الحاصل عليه الطالب وشعبته الدراسية ومحافظة إقامته وفقا للتوزيع الجغرافي ويتم نشر الكليات المرشح إليها الطلاب عبر موقع التنسيق ليتكمنوا من الاستعلام الإلكتروني عنها وطبع بطاقات الترشيح.

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شروط تقليل الاغتراب 2023

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط للتحويل بين الكليات من خلال موقع التنسيق والتي تتلخص فيما يلي:-

  • التحويل بشكل إلكتروني فقط ولا يلتفت للتحويل الورقي.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • الحصول على الحد الأدني للقبول في الكلية المحول إليها.
  • التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة في نفس المحافظة.
  • تقديم الأوراق اللازمة للتحويل.

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رابط استمارة تنسيق الجامعات 2023

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