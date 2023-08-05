السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023

التنسيق
التنسيق

لينك موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحبط بهذا الأمر.

 

موقع التنسيق الالكتروني 2023

لينك موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023.

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط إلكتروني لطلاب المرحلة الأولى في التنسيق الإلكتروني 2023 وهو التالي: www.tansik.digital.gov.eg

 

الحد الأدنى للقبول بتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى “علمي رياضة”

الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 "علمي رياضة": حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة ليكون كالتالي 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

 

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تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

على صعيد متصل حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق الكليات 2023 الشعبة العلمية "علمي علوم": 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

 

تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة أولى

وفي نفس الاتجاه قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 شعبة أدبي بحد أدنى:289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر. 

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى بتنسيق الكليات 2023.

لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة جميع الشعب يرجى اتباع التالي: 

الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط  www.tansik.digital.gov.eg.

كتابة رقم جلوس الطالب والرقم السري الخاص به 

إدخال رغبات تنسيق الكليات 2023 بالترتيب الذي يراه الطالب

ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق 2023.. الرابط الرسمي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

تنسيق 2023.. تعرف على مصروفات جامعة العلمين

طرق ترتيب الرغبات بتنسيق الكليات 2023:

يتم ترتيب الرغبات بتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 جميع الشعب وفقاً لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

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