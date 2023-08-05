السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. الرابط الرسمي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يبحث طلاب الشهادة الثانوية عن الرابط الرسمي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023، بالتزامن مع مع بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، حيث تستمر أعمال تنسيق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات وترتيبها؛ تمهيدًا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد، ولمدة 5 أيام، حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق الـ9 من شهر أغسطس الجاري.

الرابط الرسمي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل رغبتهم من خلال الرابط الرسمي للتنسيق (من هنا).

وتشمل مرحلة تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023، 111 ألف طالب وطالبة، بواقع 22304 طالب في الشعبة العلمي "علوم"، و15013 ألف طالب في الشعبة الهندسية "علمي رياضة"، و74923 طالب في الشعبة الأدبية.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2023:

  1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال زيارة الرابط التالي «اضغط هنا».
  2. الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  3. إدخال رقم الجلوس
  4. إدخال الرقم السري.
  5. تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  6. الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  7. سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  8. يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى 2023:

  • الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29%.
  • الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41%.
  • الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.

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تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني 2023:

- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة "الإنترنت"، وهو خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: (من هنا).

- يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

- سيتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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