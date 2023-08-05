تعرف على تنسيق معهد فني تمريض 2023 وتنسيق العام الماضي 2022

تنسيق معهد فني تمريض 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من الأباء والأمهات والطلاب بمحافظات مصر.

وتزامناً مع كثرة عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل”، يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة تنسيق معهد فني تمريض 2023، وتنسيق معهد فني تمريض العام الماضي 2022، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تنسيق معهد فني تمريض 2023

مع اهتمام الكثير من الأباء والأمهات والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة تنسيق معهد فني تمريض 2023، مازال تنسيق معهد فنى تمريض غير معلوم بشكل دقيق حتى اللحظة وكل ما يثار هي تكهنات تعتمد على تنسيق العام الماضي، وكذلك التوقعات بشأن التنسيق لهذا العام تعتمد كذلك على شرائح مجاميع الثانوية العامة لهذا العام.

تنسيق معهد فني تمريض 2022

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 231 درجة.

فني تمريض حلوان 237 درجة.

فني تمريض عين شمس 240 درجة.

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 246 درجة.

فني تمريض القاهرة 246 درجة.

فني تمريض أسوان 246 درجة.

فني تمريض الفيوم 260 درجة.

فني تمريض بني سويف 269 درجة.

فني تمريض بنها 286 درجة.

فني تمريض جنوب الوادي 289 درجة.

فني تمريض سوهاج 290 درجة.

فني تمريض المنيا 293 درجة.

فني تمريض أسيوط 293 درجة.

فني تمريض الإسكندرية 307 درجة.

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

فني تمريض الزقازيق بفاقوس 310 درجة.

فني تمريض الزقازيق 314 درجة.

فني تمريض المنصورة 326 درجة.

فني تمريض طنطا 327 درجة.

تنسيق معهد فنى صحى 2022

معهد فنى صحى المنصورة 346 درجة.

معهد فني صحى طنطا 342 درجة.

معهد فني صحى الزقازيق 340 درجة.

معهد فني صحى اسماعيليه 337 درجة.

معهد فني صحى سوهاج 334 درجة.

معهد فني صحى اسيوط 333 درجة.

معهد فني صحى جنوب الوادي 332 درجة.

معهد فني صحى الإسكندرية 332 درجة.

معهد فني صحى بنها 329 درجة.

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