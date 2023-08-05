السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 

تنسيق المعاهد والكليات
تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية

مع انطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة زاد البحث عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 حيث يترقب الطلاب انطلاق التنسيق لاستكمال التعليم الجامعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيله كاملة خلال الأيام المقبلة.

رابط التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات التقديم

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ 3-5 سنوات خلال الأيام المقبلة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتيح المجلس الأعلى للجامعات عدد من المقاعد لهم في كافة الكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية.

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ويخضع طلاب الدبلومات بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات إلى معادلات تمكنهم من الالتحاق في الكليات المتاحة لهم وفقا لعدد المقاعد التي أتاحها المجلس الأعلى للجامعات لهم في حالة اجتيازها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 لطلاب الدبلومات الفنية

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الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

رابط تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية 

 يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار خدمات الدبلومات الفنية.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعلميه.
  • تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقا لنوع الدبلوم.
  • إدخال الرقم التأكيدي.
  • الضغط على كلمة حفظ.
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تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 لطلاب الدبلومات الفنية

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كيفية التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة معرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 والكليات المتاحة لهم والتي تتلخص فيما يلي :-

  • كلية الهندسة.
  • كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
  • كلية التمريض.
  • كلية الاقتصاد الممزلي.
  • كلية السياحة والفنادق.
  • كلية التربية.
  • كلية الآثار.
  • العديد من المعاهد العليا والمتوسطة.

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