رابط التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات التقديم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

من جانبه لم تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 ولكنها أتاحت خطوات يتم تقديمها يدويًا لتحقيق هذا الهدف.

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت 8 الموافق يوليو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 وهي بذك تستمر لمدة خمسة أيام في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى.

الرسوم المطلوبة للتقديم التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة التقديم على التظلم حيث حددت 100 جنيه للتظلم على المادة الواحدة يتم دفعها من خلال الهيئة القومية للبريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

خطوات التقديم على تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات للتقديم على التظلم وهي من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها التلميذ صاحب التظلم.

سداد مبلغ بقيمة 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم على درجاتها.

-التوجه بإيصال السداد إلى لجان المراقبة بمقر مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب للتظلم على درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

-يقوم الموظف المختص بتحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم على درجاتها.

-ذهاب الطالب أو الطالبة في الميعاد المحدد له للاطلاع على ورقة إجابة، ويقوم بتدوين الملاحظات، وتسليمها إلى الموظف، بعد التوقيع على كراسة إجابة ويدون رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص التظلم.

عناوين لجان النظام والمراقبة لتقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023محافظة القاهرة:

حددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التي يتم تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 لمحافظة القاهرة وهي كالتالي:

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة القاهرة:

ـ تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لدبلوم الثانوي التجاري:

مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لـ دبلوم الثانوي الزراعي:

مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لـ دبلوم الثانوي الصناعي:

مدرسة المعهد العلمى الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لـ دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج:

مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتى.

ـ تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لـ دبلوم الثانوي الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية:

مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

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