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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

عناوين تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ورسوم التظلم

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الأكثر بحثا عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية  2023، بعد إعلانها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وكخدمة من موقع «الدستور» للقراء، نوضح في التقرير التالي رسوم وموعد وكيفية تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

يقوم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، بفتح باب التظلمات على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب تقديم التظلمات بعد دفع مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغبون في التظلم على درجاتها.

خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يحق لكل طالب التظلم عن الدرجات التي حصلوا عليها في نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك بالتوجه إلى إدارة التعليم التابعة لهم. 

يتم ذلك بدفع مبلغ 100 جنيه لكل مادة يرغب الطالب في التظلم عن درجتها، ثم تقديم إيصال السداد إلى لجان المراقبة بمقر المديرية التربوية. 

يتم تحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم عن درجتها، ويقوم الطالب بتدوين الملاحظات وتسليمها إلى الموظف المختص، ويتم التواصل مع الطالب عبر رقم هاتفه بعد فحص التظلم.

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عناوين تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وحددت الوزارة عناوين لجان النظام والمراقبة التى يتم تقديم طلبات التظلم والاطلاع فيها داخل محافظة القاهرة كالتالى:

ـ تظلمات دبلوم الثانوى التجارى، مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوى الزراعى، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة المعهد العلمى الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتى.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يُمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدخول عبر الرابط ، وإدخال البيانات المطلوبة. 

تشمل هذه البيانات تحديد السنة الدراسية ونوع التعليم الفني (صناعي، زراعي، فندقي، تجاري)، وكذلك المدرسة التابعة والمحافظة.

بعد ذلك، يُطلب وضع رقم الجلوس وسيظهر النتيجة على الفور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جوجل الدكتور رضا حجازي الدكتور محمد مجاهد وزير التربية والتعليم لجان النظام والمراقبة

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