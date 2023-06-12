"تعليم القليوبية" تعلن جدول تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جدول تظلمات الشهادة الإعدادية، الذي يبدأ الأحد المقبل ويستمر لمدة 8 أيام.

وتضمن الجدول بدء التظلمات الأحد 18 يونيو الجاري إدارات بنها وقها، والإثنين 19 يونيو إدارات طوخ وكفر شكر، الثلاثاء 20 يونيو إدارة شرق شبرا الخيمة، الأربعاء 21 يونيو إدارة غرب شبرا الخيمة، الخميس 22 يونيو القناطر الخيرية وقليوب، السبت 24 يونيو الخانكه والعبور، الأحد 25 يونيو إدارات شبين القناطر والخصوص، الإثنين 26 يونيو تخلفات جميع الإدارات.

أشار بيان صادر عن المديرية، أن لجنة النظام والمراقبة تقوم بتحديد يوم إطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وتفصل في كشوف نتيجة التظلم الإدارة التعليمية للطالب المعدلة درجته، فقط يحضر ولي الأمر مع صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد فقط من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة.