"تعليم البحر الأحمر" تعلن انتهاء موعد تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتهاء فترة تلقي طلبات التظلمات على نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الأول مايو 2023، ومن المقرر إعلان نتائح التظلمات خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية انتهى بعد تلقي التظلمات وغلق بابها طبقًا لما ورد من وزارة التربية والتعليم بالمواعيد المحددة لتلقيها، مؤكدًا أن أعمال إعادة التصحيح في التظلمات تتم بكل شفافية للحفاظ على مستقبل الطلاب.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%.

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.



