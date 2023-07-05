بوابة مركز المعلومات.. نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2023 بعد اعتمادها

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023 بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم خلال مؤتمر صحفي داخل الوزارة.

طريقة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2022 برقم الجلوس:

هناك 8 خطوات يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2022 عن طريق رقم الجلوس على النحو التالي:

1. يجب أن يدخل الطالب على الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني (من هنا).

2. ثم يقوم الطالب بالضغط على خانة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 /2022.

3. ثم يضغط الطالب بعدها على خانة الصف الدراسي الثاني الذي يريد الحصول على نتيجته.

4. يقوم الطالب بكتابة الاسم رباعيًا للحصول على النتيجة.

5. ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

6. ثم يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها لظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2022.

7. ثم يقوم الطالب بكتابة اسم المدرسة التابع لها لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 / 2023.

8. ثم يقوم الطالب بالضغط على خانة عرض النتيجة، لتظهر له نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2022 بعد ادخال رقم الجلوس.

بعد معرفة النتيجة يتساءل أولياء الأمور عن موعد الالتحاق بكليات التجارة بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2022.

يتم التقديم للالتحاق بكليات التجارة بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التي تكون بنظام ال 3 سنوات، والمدارس الثانوية الفنية التي تكون بنظام ال 5 سنوات، والمعاهد الفنية التي تكون بنظام العامين، خلال الأيام المقبلة.

ويتوفر فرصتين متتاليتين للطالب للتقديم، ويتم احتسابهم ابتداء من وقت حصول الطالب علىةشهادة مؤهل الدبلوم، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية للعام 2022 / 2023، والطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2024 / 2023.

وقد أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم السماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية التي تكون بنظام ال 3 سنوات، ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية التي تكون بنظام ال 5 سنوات، دفعة العام الدراسي 2020 / 2021، والعام الدراسي 2021 / 2022، والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، إلى احد الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2022 / 2023.

ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًّا من تلك الدفعات من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

خطوات الالتحاق بكليات التجارة للدبلومات الفنية 2023:

١. يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني والضغط على خانة نوع الامتحان.

٢. يقوم الطالب بإدخال بياناته الأساسية.

٣. يقوم الطالب بعد ذلك بطباعة إذن الدفع والذي يشمل على القيمة المطلوب دفعها وطريقة الدفع التي يوضح البنك ورقم الحساب المطلوب الدفع فيه أو استخدام خدمة معينة للدفع.

٤. يتم عمل مسح ضوئي لإيصال الدفع مع المستندات المطلوبة وهي شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي و صورة شخصية مقاس ٤*٦، وتحويل كل ذلك إلى ملف pdf لا يزيد حجمه على 3 ميجا بايت.

٥. يقوم الطالب المتقدم بمتابعة الموقع لمعرفة إلى أي مرحلة وصل الطلب المتقدم، بعد مراجعة الموظف تلك المستندات المرفقة وبيانات المتقدم لتحديد حالة الطالب.

٦. يجب على المتقدم عند فحص حالة الطلب أن يتأكد هل يوجد نقص في الطلب، وإذا وجد يجب عليه تنفيذ ما هو مطلوب منه، وإذا وجد مستند ناقص مطلوب منه لابد أن يقوم بالدخول لتعديل الطلب وعمل المطلوب منه.

٧. في حالة أن يتم قبول الطلب يقوم الطالب بطباعة رقم الجلوس الخاص به للاحتفاظ به.