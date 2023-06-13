فتح باب تظلمات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تقرر فتح باب التظلمات للشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسى الثانى، ابتداء من أمس الإثنين وتستمر لمدة 15 يوما من تاريخه.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية

- حضور ولي الأمر ومعه

- صورة من رقم جلوس الطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي (ولى الأمر)

إجراءات التقدم بالتظلم

وعن الإجراءات والخطوات للتقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2023، جاءت كالآتي:

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها.

- يتم الدفع بخزانة المنطقة التابع لها الطالب.

- يتم تحديد يوم وموعد الاطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

يوم الاطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ورقم الجلوس للطالب ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيا.

ويقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، إضافة إلى تسليم الطالب التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع.

يتم التعديل في قاعدة البيانات للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

الكنترول ليس له علاقة بالتصحيح نهائيا ينحصر دوره فقط في إعلان النتائج.

