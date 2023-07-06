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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يعلن أماكن تلقي تظلمات الدبلومات الفنية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2022 -2023، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى 25 يوليو الحالي.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية، أن شروط التظلم تتضمن أولاً أن يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته 15 يوما بدلاً من ثلاثين يوما للدور الأول، و7 أيام بدلاً من 15 يوما (للدور الثاني) تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة، وثانيا سداد مبلغ 100 لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها، وتقدم التظلمات لطلاب محافظة الغربية، بالأماكن المعلن عنها في الجدول.

وعلي صعيد متصل، قدم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة إلى كل من الطالبة آية ضياء قطب قطب الحفناوي، الحاصلة على المركز الأول الجمهوري في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات، بمدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة.

والطالبة علياء عطية إسماعيل العالم، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلومات الفنية للمدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات (إعداد مهني)، بمدرسة الشين الثانوية الصناعية بمركز بسيون بمحافظة الغربية.

وأهدى وكيل الوزارة التهنئة أيضًا لأولياء أمور الطلبة، ومديري المدارس والإدارات التعليمية، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات، وأثنى على إدارة ومعلمي مدرسة الشهيد مجدي عبدالحميد أبوالنعاس التجارية المشتركة بإدارة السنطة، لحصولهم على المركز الأولى على الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

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