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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متوفر.. موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ننشر لكم موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، حيث يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الدبلومات الفنية 2022-2023، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، عن موعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024 لنظام 3 سنوات، بالتزامن مع إعلان النتائج.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

وفي هذا الإطار، نعرض لكم موعد الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، طبقاً للضوابط و القواعد المعلن من قبل المجلس الأهلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر أن يبدأ فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2023، وذلك عقب الإنتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

تقدّم لخوض امتحانات الصف الثالث الثانوي الصناعي، نحو 307 ألف و198 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 304 ألف و582، ونجح 202 ألف و946.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انخفضت عن العام الماضي بمعدل 2.39%.

ومن المتوقع حدوث انخفاض في تنسيق الثانوي الصناعي 3 سنوات للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في الكليات والمعاهد التي تقبل من أعلى المجاميع.

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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

وتقدم لخوض الامتحانات في الصف الثالث الثانوي التجاري نظام السنوات الثلاث بلغ 239 ألف و566 طالب وطالبة، حضر نحو هؤلاء 238 ألف و715 طالب وطالبة، ونجح منهم 167 ألف و519.

وشهدت نتيجة دبلوم التجارة 3 سنوات لهذا العام انخفاضاً بنسبة 4.76% فيما يخص نسبة النجاح، وفقاً لذلك من المتوقع انخفاض في الحدود للقبول بالكليات والمعاهد للعام المقبل، بنسبة تبدأ من 2%.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2023

وفي سياق متصل، أعلنت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الإمكان أمام طلاب الدبلومات الفنيه في الكليات والمعاهد المصرية، للالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الدبلوم ومن هذه الكليات:

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.
- المعاهد الفنية الصحية.
- كلية التربية.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
- كليات السياحة والفنادق.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
-  كليات الهندسة.
- كليات الآثار.
- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.
- المعاهد الفنية الصحية.

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