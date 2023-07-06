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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يستقبل الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، الطالبة منة صبح محمد الديب، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي، بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، غادة بيضون، مدير عام التعليم الفني.

وهنأ وكيل الوزارة، الطالبة منة صبح محمد الديب، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، معربًا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد الطالبة للحصول على التفوق ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كرّم الطالبة منة صبح محمد الديب، من مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي.

منة الديب الدبلومات الفنية دمياط محافظة دمياط منال عوض

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