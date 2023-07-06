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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2023

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، أمس، يبحث طلاب الشهادات الفنية عن الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، حيث أنه  يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية ٣ سنوات ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفق مجموعة من الشرط.

الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2023

كما أن قواعد القبول لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الدراسي الجديد بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي.

1-كليات التجارة

2-كلية التربية والتربية النوعية.

3- كلية الزراعة

4- كلية السياحة والفنادق

5- كلية الخدمة الاجتماعية .

6- كلية التمريض.

7-كلية الهندسة.

8- كلية الفنون التطبيقية.

9-كلية الآثار.

10-كلية الفنون الجميلة.

11- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافى.

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وكانت قد اوضحت وزارة التعليم العالي أن عمليات القبول بهذه الكليات لطلاب الشهادات الفنية تتم على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات

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