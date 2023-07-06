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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية بالمحافظة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023، معربًا عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم العلمية والعملية.

وأوضح المحافظ أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت 3 طلاب من أبناء المحافظة وهم:

• الطالب عمرو عطوة أحمد عبد الله (تخصص تكنولوجيا الزراعة والري) والمقيد بمدرسة الصالحية الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تكنولوجيا تطبيقية).

• الطالبة بسملة عصام عبد المنصف (تخصص صناعات غذائية – عجائن ومخبوزات) والمقيدة بمدرسة سلطان العويس للتعليم والتدريب المزدوج حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث (تعليم وتدريب مزدوج)

• الطالب عبد الرحمن محمد محمد حسين (تخصص عمليات مخازن - اللوجستيات) والمقيد بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث سنوات (تعليم وتدريب مزدوج).

وأكد محافظ الشرقية، أهمية ودور التعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيدًا بجهود الطلاب وأولياء الأمور ومديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين المشاركين في امتحانات شهادات الدبلومات الفنية والتي تكللت بهذا النجاح مؤكدًا استمرار تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد للطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

الاقتصادي أبناء المحافظة التعليم الفنى التنمية الاقتصادية الثانوية الزراعية الثانوية الفنية التجارية

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