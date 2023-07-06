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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع اعلان نتيجة الدبلومات الفنية.. طبيب نفسي يقدم نصائح للتعامل مع الطلاب الراسبين

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النتيجة لعام 2023 عبر موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، حيث تم الإعلان عن الأوائل، حيث تتيح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس، وذلك بعد الانتظار لعدة أسابيع عقب الانتهاء من تأدية الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، كما أن أن نسبة النجاح ذلل العام 64،47%.

ويعتبر الحصول على النتيجة من أكثر الأمور التي تؤثر على نفسية الطلاب والأهالي، و تواصلت "الدستور" مع عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس علي عبد الراضي، والذي نصح بضرورة تعامل الأهالي بحرص في تلك الأثناء، حيث انهم يكونوا بحاجة للدعم والمساندة، مشيرا إلى أن التعليم بشكل عام يعد مرحلة يجب تخطيها وليس في وقت بعينه، حيث أنه يمكن تعويض الإخفاق في وقت أخر من خلال الدخول للدور الثاني أو التعويض العام المقبل.

 وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أننه على الأهالي امتصاص الصدمة النفسية قدر المستطاع، والتمتع بالصلابة النفسية وعدم الانهيار أمام الطلاب كون ذلك يؤثر على النفسية، والتيقن في أن الرسوب بالمراحل التعليمية لا يعني الرسوب في الحياة بشكل عام، كما يجب التماسك من جديد والمحاولة مرة أخرى للوصول إلى الأهداف.

- ضرورة التعامل بحكمة مع الأبناء وشرح الأهداف التعليمية لهم

كما نصح الأهالي بضرورة التعامل بحكمة مع الأبناء وشرح الأهداف التعليمية لهم، حتى نستطيع أن نصل بأجيال واعية، كما يجب التعامل مع الأبناء من خلال تشجيع الأبناء على تطوير ذاتهم على الرغم من الإخفاق.

وأضاف أنه يجب التعامل مع الأبناء بطريقة حضارية والتحدث معهم بهدوء دون اللجوء للعنف في التعامل، كون هذه الطرق تؤثر علي النفسية وتفقد الأبناء الشغف بالحياة، وأكد على ضرورة التعامل مع الطلاب المخفقين برفق والابتعاد عن العنف في التعامل، ونصحهم بالتعامل بشكل طبيعي.

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