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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعرف على أوائل نتيجة الدبلومات الفنية في إدارات الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أسماء الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية في كل الإدارات التعليمية والمدارس المختلفة بالمحافظة.

 

أوائل التعليم الصناعي مزدوج في الإسماعيلية 

حصل على المركز الأول في التعليم الصناعي مزدوج الطالب محمد عبده عبد الفتاح، من مدرسة فايد الصناعية، بنسبة 93.4%، والمركز الثاني مزدوج الطالب محمود رضا محمود، من مدرسة القنطرة شرق الثانوية، بنسبة 92.7%، والمركز الثالث الطالب سليمان سعيد محمد، من مدرسة فايد الثانوية الصناعية، بنسبة 92.4%.

ومن الطالبات حصلت سمر أيمن عبد الله، من مدرسة أبوصوير الثانوية الصناعية، على المركز الأول، بنسبة 94.8%، ورشا هاني عبد العاطي، من مدرسة الشهيد محمد جمال الدين الصناعية، بنسبة 93.9%، وسما محمد محمود، من مدرسة القنطرة شرق الثانوية الصناعية، بنسبة 93.5%.

 

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية في الإسماعيلية
وحصل على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية في الإسماعيلية المدارس التجارية 5 سنوات الطالبة أماني عبد الناصر يوسف، من مدرسة الإسماعيلية الفنية التجارية المتقدمة، بنسبة 95.2%، فيما حصل على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد حلمي من مدرسة مدرسة الإسماعيلية الفنية التجارية المتقدمة، بنسبة 94.4%، والمركز الثالث الطالبة منة الله أسامة مصطفى، من مدرسة مدرسة الإسماعيلية الفنية التجارية المتقدمة، بنسبة 94.4%.

 

أوائل المدارس التجارية نظام 3 سنوات في الإسماعيلية
وحصل على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية في الإسماعيلية للمدارس التجارية نظام 3 سنوات الطالب محمد خالد حسن، من مدرسة الشهيد صلاح إبراهيم النجار، بنسبة 96.03%، وفي المركز الثاني الطالبة شهد محمد علي، من مدرسة حسن غنيمي التجارية، بنسبة 95%، وندى الهادي عبد الحميد من مدرسة أبو خليفة التجارية بنات، بنسبة 94.6%.

 

أوائل نتيجة التعليم الصناعي جدرات في الإسماعيلية
وحصل على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية في الإسماعيلية في التعليم الصناعي (جدرات) الطالبة آمنة محمد عبد الوهاب، من مدرسة الكهربية بنات، بنسبة 97%، والمركز الثاني الطالبة أمل منير أرميا جرجس، من مدرسة الكهربية بنات، بنسبة 96.1%، والمركز الثالث الطالبة إيمان عليوة عبد القادر، من مدرسة الكهربية، بنات، بنسبة 95.2%.

 

أوائل نتيجة التعليم الزراعي في الإسماعيلية
وحصلت على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية في الإسماعيلية في التعليم الزراعي الطالبة فاطمة خليفة أبو العباس، من مدرسة القنطرة شرق الزراعية، بنسبة 87.6%، وفي المركز الثاني مريم أحمد كامل، من مدرسة القنطرة غرب الثانوية، بنسبة 86.8%، وفي المركز الثالث محمد إبراهيم علي، من مدرسة الأحرار الثانوية الزراعية بنسبة 84.7%.

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