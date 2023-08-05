السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

تنسيق المعاهد والكليات
تنسيق المعاهد والكليات

تصدر تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية لعام 2023.

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وترتفع عمليات البحث بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لتنسيق الدبلومات الفنية، استعدادا للالتحاق بها وفقا لمجموعهم.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية لعام 2023 بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، يرصد موقع “الدستور" في السطور التالية في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة من اليوم لمعرفة الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وفقا للقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي لتنسيق الدبلومات الفنية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ويستطيع الأن أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية لعام 2023 الدخول إلكترونياً عبر رابط تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: أصغط هنا.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

1 - استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.

2 - أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب بالتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.

3 - عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.

4  - صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية.

5 - نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية.

6 - شهادة الحصول على لقاح كورونا، لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية.

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