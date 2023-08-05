تنسيق 2023.. مصاريف جامعة المنصورة الأهلية الجديدة
أعلنت جامعة المنصورة الأهلية الجديدة عن مصروفات الدراسة بها للعام الدراسي الجديد 2023/2024، كما أعلنت عن فتح باب تسجيل الرغبات على موقع الجامعة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية سيظل مفتوحًا حتى يعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط القبول والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة لقبول وتنسيق الطلاب وفقا لرغباتهم وبما يتلائم مع مجموع درجاتهم بعد عمل تنسيق داخلي من بين المتقدمين لكل كلية بعد غلق باب التقدم.
رابط التسجيل (من هنا).
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بكافة كلياتها
- كلية الطب 105 ألف جنيه مصري.
- كلية الهندسة 69 ألف جنية مصري.
- كلية طب الأسنان 97 الف جنيه مصري.
- كلية العلوم 48 الف جنية مصري.
- كلية الصيدلة 85 الف جنيه مصري.
- كلية هندسة المنسوجات 58 الف جنيه مصري.
- كلية التمريض 31 ألف جنيه مصري.
- كلية علوم وهندسة الحاسب 69 ألف جنيه مصري.
- كلية الأعمال 46 ألف جنيه مصري.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 39 ألف جنيه مصري.
- كلسة المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه مصري.