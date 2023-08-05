تنسيق 2023.. مصاريف جامعة المنصورة الأهلية الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية الجديدة عن مصروفات الدراسة بها للعام الدراسي الجديد 2023/2024، كما أعلنت عن فتح باب تسجيل الرغبات على موقع الجامعة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية سيظل مفتوحًا حتى يعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد وضوابط القبول والحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة لقبول وتنسيق الطلاب وفقا لرغباتهم وبما يتلائم مع مجموع درجاتهم بعد عمل تنسيق داخلي من بين المتقدمين لكل كلية بعد غلق باب التقدم.

رابط التسجيل (من هنا).

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بكافة كلياتها