الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت.. جامعة المنصورة تستعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالكليات

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

أعلنت جامعة المنصورة استعداداتها لفتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت القادم ولمدة 5 أيام، بناء على تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسيتم بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2023 بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اعتبارًا من السبت  2023/8/5 حتى الأربعاء  9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوي مدير عام  شئون التعليم والطلاب.

وقد تم تجهيز (5) معامل حاسب آلي لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالي: مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان  وعدد (3) معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى (أ) التعليمي بكلية الصيدلة كما تم عمل ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات.

وتم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب تم استخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب وعمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعاً للازدحام والتكدس و تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

كما استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المُكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات والموارد المادية والبشرية لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية.

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جامعة المنصورة المنصورة التنسيق الالكتروني المرحلة الاولي الثانوية العامة

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