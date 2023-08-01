الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"احرص عليها".. عادات يومية يمكن أن تساعد في تقليل عمرك البيولوجي

العمر البيولوجي
العمر البيولوجي

نظرًا لأن العادات غير الصحية هي أساس الشيخوخة الأسرع بشكل عام، فإن تغيير نمط الحياة الصحي يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة في كثير من الأحيان. 

فيما يلي بعض العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في تقليل عمرك البيولوجي وفقًا لـ«hindustantimes».

الشيخوخة هي عملية طبيعية ومع مرور الوقت يكبر المرء، لكن بعض الناس يبدون أكبر سناً من عمرهم الفعلي أو البيولوجي مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر فادحة في احترام الذات والثقة في بعض الحالات، إذ يشير العمر البيولوجي إلى مستوى الشيخوخة الفسيولوجية أو الخلوية للفرد، والتي قد تختلف عن عمرها الفعلي أو الزمني. 

وفقًا لـ «hindustantimes» يمكن أن يكون للشيخوخة آثار ضارة على أجسامنا بمرور الوقت، كما يُمكنها أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقليل الوظيفة المعرفية، وتقليل الحركة، ومع ذلك، من خلال اتخاذ خطوات لعكس عملية الشيخوخة، يمكننا تحسين جودة حياتنا وتقليل مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر.

يقول أحد خبراء التغذية، إن الشيخوخة عملية معقدة ستبدأ وتتقدم في مرحلة ما من حياتك، لكن تشير الأبحاث إلى أنه يمكن للمرء أن يعيد عقارب الساعة البيولوجية إلى الوراء - كم عمرك داخليًا - ومن خلال منع عمليات الشيخوخة وعكسها في بعض الحالات من خلال تنفيذ خيارات أسلوب حياة بسيطة لكنها قوية.

العادات اليومية لتقليل العمر البيولوجي

احرص على نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي مغذي يحتوي على كمية كافية من البروتين والدهون الجيدة والألياف الغنية بالألوان لتقليل العمر البيولوجي.

مارس الرياضة

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تقليل العمر البيولوجي.

احرص على انتظام نومك

يمكن أن يؤدي اتباع نمط نوم ثابت والحصول على راحة جيدة إلى خفض عمرك البيولوجي.

قلل من التوتر

يمكن أن يساعد تقليل مستويات التوتر من خلال أنشطة مثل التأمل وقضاء الوقت مع أحبائهم في عكس العمر البيولوجي

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