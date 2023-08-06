الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط استمارة الطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم أسبوع شباب الجامعات

طلاب
طلاب

عقدت لجنة التطوع في اسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة اللجنة وبحث آليات التنسيق لضم المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات  المصرية فى الفترة من  8– 14 / 9 / 2023 برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وطرحت اللجنة استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، صورة شخصية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في التنظيم والحاسب الآلي.

كما تتضمن الاستمارة معرفة مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم اي أحداث سابقة، مع تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالأتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.

ويمكن للراغبين في التطوع لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر بجامعة حلوان الدخول على الرابط وملئ البيانات ويكون آخر موعد لتسجيل المتطوعين على الرابط هو يوم ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ ، وعلى المتطوعين المقبولين متابعة موعد المقابلات الشخصيه علي نفس مكان رابط تحميل الاستمارة، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وصور شخصية للمتطوع، وطباعة الأستمارة لاتمام المقابلة.

ويمكن للراغبين في التطوع الدخول على الرابط التالي وملئ استمارة التطوع:
https://forms.gle/LKRgt6hkHvpCc4z2A

 

اجتماع ا تحضيري ا البريد الالكتروني البي البطاقة الشخصية الالكتروني
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