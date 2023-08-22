الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب الأدبية بالمرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 والتي جاءت كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية:

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجاري بدمنهور

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني التجارى بطنطا

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصورة

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى الصحافة

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

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أكاديمية أخباراليوم لتكنولوجيا الصحافة 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمة إجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

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ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى أسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

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العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

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العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

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خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

الفني التجارى بشبرا

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ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

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الفني التجارى بالمطريه

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العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

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مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

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العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

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الفني للفنادق بور سعيد

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

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(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

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تربية نوعية فنية الإسكندرية

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تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

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المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آداب انتساب موجه بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان

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خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

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معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 أكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى بسوهاج

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق قنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

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تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

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الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

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ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

تربية نوعية موسيقية مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي خدمه إجتماعيه أسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه اجتماعيه بنها