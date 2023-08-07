الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق 2023.. قواعد ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي ، القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023، والذي بدء يوم السبت الماضي ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس بحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد طلاب 74923 والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

وجاء ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

كما أعلنت أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق. 

التخصص الترشيح التعليم العالي التوزيع الجغرافى التنسيق الثانوية العامة 2023 الشعبه الهندسيه الشعبة العلمي الشعبة الأدبي
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