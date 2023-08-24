اعرف تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 بمحافظات مصر

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 من طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى أو تنسيق المرحلة الثانية ومن ينتظر تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

في هذا التقرير نرصد تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 وفق الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 275.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 275.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 273.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 268

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 264

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 264

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 259

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 258

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 250