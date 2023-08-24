مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

مع بدء التقديم للجامعات شغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور، معرفة مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات عبر “جوجل”، حيث تضم الأكاديمية كليات مختلفة وتكون بتخصصات متنوعة، وتقبل الحاصلين بشهادة الثانوية العامة والذي ينطبق عليهم شروط تنسيق الأكاديمية البحرية لعام 2023.

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات

وهو ما نوضحه لكم في هذا التقرير من خلال “الدستور”، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون تنسيق الثانوية العامة لعام 2023/2024 سواء كان تنسيق الجامعات الحكومية، أو في تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة.

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات .

مصاريف الأكاديمية البحرية 2023

قبل توضيح مصاريف الأكاديمية البحرية لعام 2023، لابد من التنويه بأن اكون هذه الأكاديمية هي تعد أحد الصروح التعليمية المهمة بمصر والتي ستقوم بتدريب الطلاب على علوم النقل البحري، وسيتوفر بها عدد 13 كلية سيتم توزيع فروعها على الإسكندرية، القاهرة وفي القرية الذكية، والعلمين كالآتي:

كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

كلية الهندسة والتكنولوجيا.

كلية الإدارة والتكنولوجيا.

كلية النقل الدولي واللوجستيات.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي.

كلية الصيدلة.

كلية القانون.

كلية اللغة والإعلام.

كلية الطب.

كلية الآثار والتراث الحضاري.

كلية الذكاء الاصطناعي.

كلية طب الأسنان.

كلية الفنون والتصميم.

كلية الإدارة المتقدمة.

ويتم تقسيم مصاريف الأكاديمية البحرية لعام 2023، إلى 3 فئات طبق تنسيق الأكاديمية إلى (الفئة أ، والفئة ب، والفئة ج)، ونستعرض لكم مصاريف الأكاديمية البحرية لعام 2023 كالتالي:

مصاريف الأكاديمية البحرية هندسة

كلية الهندسة والتكنولوجيا هي من أهم كليات الأكاديمية البحرية، وستحتوي على عدد من البرامج التي ستتمثل في الحاسب الآلي، الإلكترونيات والاتصالات، قسم كهرباء وتحكم – ميكانيكا، وقسم الهندسة المعمارية، كما ستتوفر برامج أخرى بكلية الهندسة والتكنولوجيا في فرع العلمين، وفرع القرية الذكية، وقد أعلنت الأكاديمية البحرية من خلال موقعها الرسمي كافة مصاريف الأكاديمية البحرية هندسة وهي كالتالي:

الفئة أ: قيمة 4225 دولار أمريكي للفصل الدراسي

الفئة ب: مبلغ 5305 دولار أمريكي في الفصل الدراسي

الفئة ج: قيمة 6025 دولار أمريكي للفصل الدراسي



مصاريف الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الأكاديمية البحرية

الفئة أ: 4075 دولار أمريكي في الفصل الدراسي.

الفئة ب: قيمة 5155 دولار أمريكي في الفصل الدراسي.

الفئة ج: مبلغ 5515 دولار أمريكي للفصل الدراسي.



مصاريف كلية اللغة والإعلام الأكاديمية البحرية

الفئة أ: مبلغ 4025 دولار أمريكي بالفصل الدراسي.

الفئة ب: مبلغ 5105 دولار للفصل الدراسي.

الفئة ج: قيمة 5465 دولار بالفصل الدراسي.



مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي الأكاديمية البحرية

الفئة أ: مبلغ 4325 دولار أمريكي للفصل الدراسي.

الفئة ب: قيمة 5405 دولار للفصل الدراسي.

الفئة ج: 6125 دولار في الفصل الدراسي.



مصاريف كلية النقل البحري

فئة الطلاب أ: مبلغ 3955 دولار أمريكي في الفصل الدراسي

فئة الطلاب ب: 4905 دولار أمريكي في الفصل الدراسي

فئة الطلاب جـ: 5665 دولار أمريكي في الفصل الدراسي



مصاريف كلية طب أسنان الأكاديمية البحرية

فئة أ: 6090 دولار في الفصل الدراسي.

فئة ب: 7170 دولار في الفصل الدراسي.

فئة ج: 7530 دولار في الفصل الدراسي.