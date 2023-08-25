الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن.. موعد بدء المرحلة الثالثة 2023 والكليات المتاحة

التنسيق
التنسيق

عقب ظهور نتيجة تسجيل رغبات المرحلة الثانية في  تنسيق الجامعات 2023 ازداد البحث عن موعد بدء المرحلة الثالثة 2023 لكتابة رغباتهم ومعرفة الكليات والمعاهد المتاحة للالتحاق بها، وفقا لمجموعهم بالثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية.

موعد بدء المرحلة الثالثة 2023 والكليات المتاحة 

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير القادم موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وكيفية تسجيل الرغبات وعددهم، والمعاهد والكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي وأدبي في المحافظات.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المقرر أن سوف تعلن وزارة التعليم العالي عن كافة الكليات المناسبة لتنسيق المرحلة الثالثة 2023، وعن الميعاد المحدد للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة في الساعات القليلة المقبلة.

ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للتلميذ بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لكافة الكليات على موقع التنسيق عدد 75 رغبة.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

  1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط من هنا).
  2. قم بإدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بك.
  3. إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 للكليات بالترتيب الذي سيراه الطالب مع ضرورة وجود مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
  4. متاح للطالب تعديل كافة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات وذلك عدة مرات، وسيتم تنسيق الطالب طبقا لآخِر تعديل قام به بالموقع، حيث سيحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به التلميذ.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، بصفته المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، ضرورة استفادة الطلبة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية وجميع الفيديوهات التي قامت بإعدادها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة لمساعدة الطلبة في كيفية التنسيق الدقيق، وطريقة كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات إلى توقيت نهاية المرحلة.

رابط تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثالثة

ويمكن للطالب الدخول من هنا من أجل التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

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رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 - 2024 والاماكن الشاغرة بالكليات

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المعاهد والكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 

جاءت أسماء المعاهد وبعض الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي كالتالي:

  • معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية
  • المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات
  • آداب انتساب موجه أسيوط
  • العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
  • الفني التجاري ببنها
  • معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات
  • العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
  • تربية نوعية فنية أسيوط
  • ك.ت. فني صناعى الصحافه
  • ك.ت. فني صناعى سوهاج
  • عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي
  • تربية نوعية موسيقية القاهرة
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