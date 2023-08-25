الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والكليات والمعاهد المتاحة لهم

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

زاد البحث عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية 2023، منذ أيام قليلة واستعداد الطلاب لتنسيق رغباتهم في المعاهد والكليات المخصصة. 

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

في هذا التقرير، نعرض موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وفق بيانات الوزارة وكذلك رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.

ويبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2023، بكافة المراحل وفق الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجامعي القادم 2023/2024.

ويكون تنسيق رغبات الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا حيث يتم تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص، ويكون التنسيق متاحًا لمختلف نوعيات الدبلومات الفنية 2023

 

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 

 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات للقبول في الكليات والمعاهد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 برقم الجلوس

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية 2023 

يمكن رصد الكليات المتاحة للدبلومات الفنية من واقع العام الماضي 2022 كي يتمكن الطلاب من وضع خطة مبدئية للكليات التي يمكن أن يسجلوها في رغباتهم 

كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها.

كليات الفنون الجميلة شعبتا(عمارة وفنون).

كليات التمريض

 كليات الآثار(شعبة ترميم الآثار)

 كليات الاقتصاد المنزلي

كليات التجارة

كلية التربية جامعة حلوان

معاهد السكرتارية

معاهد المحاسبة

الجامعات التكنولوجية

الجامعة العمالية

الأكاديميات المتخصصة

المعاهد الفنية الصحية 

المعاهد الفنية التجارية 

 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 

وبالفعل ظهرت منذ أيام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني 2023 واعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي بنسبة نجاح 92.4%.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني من الموقع التالي 

https://nategafany.emis.gov.eg/ 

نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث 92.79%

نسبة النجاح بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي)  97.56%

نسبة النجاح بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 96.91%

نسبة النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 99.21%

نسبة النجاح  بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 87.79%

سب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

بالتعليم الثانوي التجاري 95.63% 

بالتعليم الثانوي الفندقي 97.80% 

بالتعليم الثانوي الزراعي 97.87% 

بالتعليم الثانوي الصناعي (93.02% 

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