رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 للمحافظات والمستندات المطلوبة

ترتفع معدلات البحث بين أولياء الأمور عن رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023؛ للاستعلام عن نتيجة التحويل قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 لابنائهم.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

نعرض في التقرير التالي رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 وخطوات الاستعلام عن التحويل الإلكتروني في المحافظات المتاحة.

الاستعلام عن نتيجة التحويل الالكتروني بين المدارس محافظة القاهرة

يمكن من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة التحويل الالكتروني بين المدارس في المحافظة بالدخول هنا.

ثم يتم اختيار التحويلات المدرسية

تظهر صفحة جديدة مكتوب فيها تحويلات الطلاب لعام 2024/2023

ويوجد ثلاث خيارات هي:

استمارة طلب التحويل

طباعة طلب التحويل

الاستعلام عن نتيجة التحويل

يجب الضغط على الاستعلام عن نتيجة التحويل

يتم كتابة الرقم القومي للطالب والضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة

الاستعلام عن نتيجة التحويل الالكتروني بين المدارس محافظة الجيزة

يمكن الاستعلام عن نتيجة التحويل الالكتروني بين المدارس في محافظة الجيزة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها الموجودة هنا.

يمكن الاستعلام عن نتيجة التحويل الالكتروني بين المدارس والتي أتاحتها المحافظة بالفعل من بعد يوم 15 أغسطس 2023 من خلال موقعها الالكتروني أو يمكن الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التى تم التقدم لها.

ثم الضغط على أيقونة نتيجة تحويل الطالب بالرقم القومي

ويتم كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث للاستعلام عن نتيجة التحويل.

مستندات التحويل بين المدارس 2023

وتوضح بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الجيزة أنه بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يجب إتباع إرشادات محددة وهي

بالنسبة للمرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

وبالنسبة للمرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية)