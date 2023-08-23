رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 برقم الجلوس

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمدارس التعليم الفني، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني مباشرة بعد اتاحتها على الموقع الرسمي بعد اعتماد النتيجة (من هنـــا).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ويستطيع الطلاب معرفة درجاتهم في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص ببوابة التعليم الفني (من هنا). إدخال رقم الجلوس بالأرقام الإنجليزية. الضغط علي أيقونة "نتيجة ". تظهر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 فور الإعلان عنها.

تفاصيل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

1. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

2. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

3. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

4. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

5. اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

6. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث 92.90%.

7. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

8. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%.

9. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.77%.

10. عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427).

11. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%.

12. نسبة النجاح في الدورين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 98.88%.

13. عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380).

14. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%.

15. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 99.16%.

16. عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721).

17. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%.

18. نسبة النجاح في الدورين بمدارس إعداد مهني 77.09%، وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%.

19. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%.

20. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%.

21. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%.

22. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%.

23. اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%.

24. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس 98.28%.