الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 برقم الجلوس

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بمدارس التعليم الفني، حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 92.4%.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم في  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني مباشرة بعد اتاحتها على الموقع الرسمي بعد اعتماد النتيجة (من هنـــا).

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس 

ويستطيع الطلاب معرفة درجاتهم في نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص ببوابة التعليم الفني (من هنا).
  2. إدخال رقم الجلوس بالأرقام الإنجليزية.
  3. الضغط علي أيقونة "نتيجة ".
  4. تظهر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 فور الإعلان عنها.

لينك مباشر| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تفاصيل اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

1. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (60152) – ونسبة النجاح في الدور الثاني 92.79%

2. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.37%

3. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.01%

4. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

5. اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%

6. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث  92.90%.

7. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)

8. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56%. 

9. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.77%. 

10. عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427).

11. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%. 

12. نسبة النجاح في الدورين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 98.88%. 

13. عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380).

14. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (377) بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%. 

15. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 99.16%. 

16. عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721).                

17. إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%. 

18. نسبة النجاح في الدورين بمدارس إعداد مهني  77.09%، وبذلك تكون نسبة النجاح للطلاب للدورين لمدارس الثلاث سنوات 91.89%.

19. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (252) – نسبة النجاح في الدور الثاني 95.63%.         

20. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (774) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.80%.       

21. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (141) – نسبة النجاح في الدور الثاني 97.87%.         

22. عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (1260) – نسبة النجاح في الدور الثاني 93.02%.       

23. اجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (2308) – بنسبة نجاح في الدور الثاني 95.10%. 

24. نسبة النجاح في الدورين بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس 98.28%.

الدبلومات الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني رابط نتيجة الدبلومات الفنية بوابه التعليم الفني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى الأسواق

مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى

بيزنس إنسايدر: توقعات بأن تهيمن مصر على سوق الغاز الطبيعى المسال فى أفريقيا

مقاتلات روسية تعترض طائرتى استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

أويل برايس: خطط توسع "البريكس" يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل