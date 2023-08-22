الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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مصر

لينك مباشر| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني

ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني والتي ظهرت أمس الإثنين بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني

نعرض في التقرير التالي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس دور تاني ورابط الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم.

اعتمد الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 92.4%.

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023  نظام السنوات الثلاث

عدد الطلبة الحاضرين في التعليم الثانوي التجاري (60152) ونسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني 92.79%. 

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (2552) ونسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني 97.37%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (32425) ونسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني 93.01%

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (87450) – نسبة النجاح في الدور الثاني 92.92%

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات (169718) بنسبة نجاح في الدور الثاني 92.96%.

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية ونسب النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 

عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2668)، وبلغ عدد الطلاب الناجحين (2603) بنسبة النجاح في الدور الثاني 97.56% 

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية ونسب النجاح المدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية 

عدد الطلبة الحاضرين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات المهنية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (2427)، وبلغ عدد الناجحين (2352) بنسبة النجاح في الدور الثاني 96.91%.

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية ونسب النجاح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 

عدد الطلبة الحاضرين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (380)، بلغ عدد الطلاب الناجحين بنسبة النجاح في الدور الثاني 99.21%.

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية ونسب النجاح مدارس إعداد مهني 

عدد الطلبة الحاضرين بمدارس إعداد مهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (28721) وبلغ عدد الناجحين (25213) بنسبة النجاح في الدور الثاني 87.79%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية من خلال بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجودة هنا.

يتم كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة بحث 

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"التعليم" تتيح نتيجة الدبلومات الفنية بالمدارس برقم الجلوس

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. وخطوات الاستعلام

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