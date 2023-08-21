رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. وخطوات الاستعلام

زاد البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، مع ترقب طلاب الدبلومات بمختلف أنواعها، لموعد تنسيقهم للإلتحاق بالجامعات المصرية وفقا لقواعد المجلس العلى للجامعات المصرية وذلك مع انطلاق تنسيق طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 بمختلف أنواعها (التجاري، الصناعي، الزراعي، الفنادق، التمريض،….) ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات بالمدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ممن رسبوا في امتحانات الدور الأول وخضعوا لامتحانات الدور الثاني، إعلان نتائجهم عقب اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، أجريت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 يوليو وحتى يوم 7 أغسطس الجاري، في المدارس الفنية بجميع محافظات الجمهورية والذي تم إعلانه في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023

يمكن لطلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية الاستعلام عن درجاتهم في المواجد التي رسبوا فيها في امتحانات الدور الأول من خلال بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة نتائج طلاب الدبلومات الدور الثاني.

تحديد نوع الدبلوم الفني (التجاري، الصناعي، الزراعي، الفنادق، التمريض،….).

إدخال بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته بدقة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور نتيجة الطالب في المواد التي رسب فيها.

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الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الدبلومات الفنية في الجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في الكليات التالية:

كلية الهندسة.

كلية الآثار.

كلية التعليم الصناعي.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية التربية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الدبلوم الفني تسجيل رغباتهم في التنسيق الجامعات وفقا لقواعد المجلس العلى للجامعات المصرية.

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