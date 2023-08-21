الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2023 برقم الجلوس لامتحانات الملاحق

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجهيز النتيجة.

 

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 سيتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري بعد اكتمال أعمال المراجعة في مراكز التصحيح.

 

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الفني لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، فور اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى.

 

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني 

وانتهى طلاب الدبلومات الفنية 2023 من أداء امتحانات الدور الثاني التحريرية يوم الخميس 10 أغسطس الجاري، في 645 مادة امتحانية.

 

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 نحو 58118 طالبًا للحصول على شهادة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري، والفندقي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فقط وتوقيت ظهورها

لجميع التخصصات| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023

واعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح 64.47% بعدد 473264 طالب من إجمالي 734108 طلاب حضروا الامتحانات.

 

وبلغت عدد الطلاب الذين لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني 219304 طالب بنسبة 29.87%.

 

فيما بلغت نسبة الطلاب الباقين للإعادة 5.66% بعدد 41597 طالب وطالبة.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس لاستخراجها فور اعتمادها رسميًا من خلال واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابطين رسميين للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس وهما:-

• رابط بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/.

• رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/.

• بعد تسجيل الدخول على رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني أدخل رقم الجلوس.

• اضغط على أيقونة الاستعلام.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فقط وتوقيت ظهورها

لجميع التخصصات| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

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