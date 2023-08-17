لجميع التخصصات| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية، عن استعدادها لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، خلال بداية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فور الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم رابطين رسميين لنشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، وهما:-

بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح 64.47%، بعد نجاح 473264 طالب من إجمالي 734108 طلاب حضروا الامتحانات، وبلغ إجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة 29.87 %، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة 5.66%.

نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح التفصيلية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول على النحو التالي:-

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات الدور الأول 65.55%.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات الدور الأول 85.59%.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج الدور الأول 81.45 %.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات الدور الأول 86.76%.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات الدور الأول 78.03%.

نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات- اعداد مهنى الدور الأول 34.61%.

نسبة نجاح طلاب الدمج نظام ثلاث سنوات الدور الأول 86.25 %.

نسبة نجاح طلاب الدمج نظام خمس سنوات الدور الأول 75.57 %.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من خلال تسجيل الدخول إلى إحدى الروابط التالية:-

رابط بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/.

رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/.

رابط موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس https://nategafany.emis.gov.eg/.

وبعد ذلك اختر أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بك لاستعراض النتيجة.

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