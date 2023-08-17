الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجميع التخصصات| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية، عن استعدادها لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، خلال بداية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،  فور الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم رابطين رسميين لنشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس، وهما:-

  • بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم
  • بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم.
  • موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فقط وتوقيت ظهورها

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

بسمة شوقى الأولى على الدبلومات الفنية: منحة التحالف الوطنى أعادتنى للحياة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح 64.47%، بعد نجاح 473264  طالب من إجمالي 734108 طلاب حضروا الامتحانات، وبلغ إجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة 29.87 %، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة 5.66%.

نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت الوزارة أن نسب النجاح التفصيلية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023  الدور الأول على النحو التالي:-

  • نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات الدور الأول 65.55%.
  • نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات الدور الأول 85.59%.
  • نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج الدور الأول  81.45 %.
  • نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات الدور الأول 86.76%.
  • نسبة نجاح  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات الدور الأول 78.03%.
  • نسبة نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات- اعداد مهنى الدور الأول 34.61%.
  • نسبة نجاح  طلاب الدمج نظام ثلاث سنوات الدور الأول 86.25 %.
  • نسبة نجاح طلاب الدمج نظام خمس سنوات الدور الأول 75.57 %.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من خلال تسجيل الدخول إلى إحدى الروابط التالية:-

  • رابط بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/.
  • رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/.
  • رابط موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس https://nategafany.emis.gov.eg/.

وبعد ذلك اختر أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بك لاستعراض النتيجة.

قد يهمك..

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

رابط التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخطوات التقديم

عناوين تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ورسوم التظلم

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بوابة مركز المعلومات موقع وزاره التربيه والتعليم رابط بوابة التعليم الفني بوابة نتائج التعليم الفني

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

اللواء فؤاد عبدالحليم ينفى امتلاكه حسابات على مواقع التواصل ويقاضى منتحلى صفته

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس