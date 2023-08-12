السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية

ننشر لكم لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني، حيث يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، عبر محرك البحث «جوجل»، عن لينك نتيجة الملاحق، عقب إنتهاء الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي 8 أغسطس 2023.

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم إلي أن اختبارات الدبلومات الفنية الدور الثاني، انتهت صباح يوم الثلاثاء الماضي.

 

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 نحو 58118 طالب، موزعين على 358 لجنة امتحانات لجميع الطلاب سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي.

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بدءاً من يوم 25 وحتي نهاية شهر أغسطس.

 

ويبدأ تصحيح أوراق الإجابة للامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات قبل إعلان النتيجة واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الاستعلام عن نتائج الدور الثاني برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي:
https://nategafany.emis.gov.eg.
الخطوة الثانية: علي الطالب/ة إدخال رقم الجلوس من أجل الوصول إلي النتائج.
الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة الضغط علي أيقونة "نتيجة أو استعلام".
الخطوة الرابعة: تظهر النتائج أمام الطالب/ة فور الإعلان عنها.

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