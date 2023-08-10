تنسيق دبلوم تجارة 2023.. توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

نقدم لكم تنسيق دبلوم تجارة 2023 حيث يبحث عدد كبير عن الكليات بالنسبة المئوية وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، حيث ينتظر طلاب الدبلومات، موعد التقديم والتسجيل من أجل الالتحاق بالكلية أو المعهد فى ظل إتاحة المجلس الأعلى للجامعات بعض المقاعد لهم، ويبحث الطلاب عن تنسيق دبلوم التجارة 2023 في مصر.

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل تنسيق دبلوم تجارة 2023 وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.

تنسيق دبلوم تجارة 2023

هناك بعض الكليات الخاصة التي تقبل دبلوم التجارة حيث تكون كالتالي:

- كلية الإدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

- كلية العلوم المالية والإدارية.

- كلية الإدارة جامعة النهضة.

- كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- الكلية الجامعية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

- كلية الإدارة والعلوم المالية جامعة بدر.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال ، الجامعة المصرية للتعلم عبر الإنترنت.

المعاهد المتاحة للدبلومات 2023

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد فنى تجارى سوهاج.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.

- معهد فنى تجارى دمنهور.

- معهد فني تجارى بورسعيد.

- معهد فني تجارى العريش.

- معهد فني تجارى اسيوط.

- معهد فنى تجارى المحلة.

- معهد فنى تجارى دمياط.

- معهد فنى تجارى المنصورة.

- معهد فنى تجارى شبرا.

- معهد فنى تجارى الاسكندرية.

- معهد فنى تجارى طنطا.

- معهد فنى تجارى الزقازيق.

- معهد فنى تجارى قويسنا.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

- معهد فني صحي المنصورة 98.10%

- معهد فني صحي الزقازيق 97.84%

- معهد فني صحي طنطا 97.75%

- معهد فني صحي الإسماعيلية 97.58%

- معهد فني صحي بنها 97.58%

- فني صحي جنوب الوادي 97.58%

- معهد فني صحي الإسكندرية 97.41%

- معهد فني صحي بنى سويف 97.24%

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 97.24%

- معهد فني صحي سوهاج 97.06%

- معهد فني صحي أسوان 96.89%

- تجارة بورسعيد 96.89%

- تجارة انتساب موجه بورسعيد 96.72%

- تجارة كفر الشيخ 96.66%

-تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66

-تجارة المنصورة 96.37%

-تجارة دمياط 96.37%

-تربية طنطا 96.2%

-تجارة السويس 96.2%

-تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.2%

-تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20%

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