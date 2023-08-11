الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعى.. تفاصيل

تنسيق
تنسيق

نقدم لكم من خلال هذا التقرير توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي، حيث يتساءل الكثير عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي. 

وتشهد الفترة الحالية استعدادًا تامًا من جانب الكليات والمعاهد من أجل استقبال الدفعات الجديدة، كما يتيح المجلس الأعلى للجامعات عدد مقاعد لطلاب الدبلومات، للالتحاق بالجامعات والمعاهد بعد اجتياز المعادلات، ونستعرض لكم في السطور التالية، المعاهد والكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، حيث يبدأ التقديم لهم بعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في جميع محافظات مصر.

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية 2023

-كليات الهندسة.
-كليات الآثار.
-كلية تربية حلوان.
-كلية التربية.
-كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
-كليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي
-كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان.
-كليات السياحة والفنادق.
-كليات الاقتصاد المنزلي.
-معهد فني صحي الإسكندرية.
-معهد فني صحي طنطا.
-معهد فنى صحي الزقازيق.
-معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.
-معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
-معهد فنى تجارى سوهاج.
-المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.
-المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.
-معهد الإسكندرية.
-معهد الزقازيق.
-معهد بني سويف.
-معهد سوهاج.
-معهد المنصورة.
-معهد طنطا
-معهد الإسماعيلية.
-معهد بني سويف.
-معهد فني تجاري المطرية.
-معهد فني تجاري الروضة.
-معهد فني تجاري قنا.
-معهد فني تجاري أسوان.
-معهد فني تجاري دمنهور.
-معهد فني تجاري بورسعيد.
-معهد فني تجاري العريش.
-معهد فني تجاري اسيوط.
-معهد فني تجاري المحلة.
-معهد فني تجاري دمياط.
-معهد فني تجاري المنصورة.
-معهد فني تجاري شبرا.
-معهد فني تجاري الاسكندرية.
-معهد فني تجاري طنطا.
-معهد فني تجاري الزقازيق.
-معهد فني تجاري قويسنا.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

-تربية حلوان بحد أدنى 96.50%
-يقبل معهد فني صحي إمبابة بحد أدنى 96.57%
-معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بحد أدنى 96.57%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بحد أدنى 96.57%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر بحد أدنى 96.57%
-معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بحد أدنى 96.40%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة تنسيق بحد أدنى 96.50%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط 96.07%
-معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.28%
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%
-معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.14%
-المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بلبيس 96.14%.
-معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 96.07%
-المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بحد أدنى 96.49%.

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