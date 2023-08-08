الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب  الممتحنين.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

كما أشارت الوزارة إلى قيام مسئولي الامتحانات بمتابعة 267 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، كما تم التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الامتحانات التحريرية الإختبارات العملية أعلنت وزارة التربية والتعليم الهواتف المحمولة الهواتف المحمول التكنولوجية التعليم والتعليم الفني

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