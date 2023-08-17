رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فقط وتوقيت ظهورها

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لنتائج الدبلومات قائمة بحث واهتمام الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية الفنية الذين انتهوا من أداء امتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 29 يوليو الماضي، وحتى يوم الخميس 10 أغسطس 2023 الجاري.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس، واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحات صحفية، إن أعمال تصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية شارفت على الانتهاء، تمهيدًا لإعلانها رسميًا بداية الأسبوع المقبل.

نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول بنسبة نجاح 64.47%.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول 473264 طالب من إجمالي 734108 طلاب حضروا الامتحانات.

فيما بلغت عدد الطلاب الذين لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني 219304 طالب بنسبة 29.87%.

ووصلت نسبة الطلاب الباقين للإعادة 5.66% بعدد 41597 طالب وطالبة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب والطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني الصناعي والزراعي والتجاري، والفندقي بلغ 58118 طالبًا.

وأدى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني خلال الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023، وذلك في 358 لجنة، في عدد (645) مادة امتحانية.

فيما استمرت الامتحانات العملية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس 2023 وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس فقط للاستعلام عنها فور اعتمادها رسميًا من خلال واعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابطين رسميين للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس وهما:-

رابط بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/

بعد تسجيل الدخول على رابط موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني أدخل رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

قد يهمك..

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثانى

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023

الكليات والمعاهد المتاحة فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى