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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسمة شوقى الأولى على الدبلومات الفنية: منحة التحالف الوطنى أعادتنى للحياة

بسمة
بسمة

عبّرت الطالبة بسمة شوقي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية والمنحدرة من قرية "إشليمة"، عن سعادتها البالغة لدى علمها بتبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لها ومنحها منحة دراسية كاملة تغطي جميع المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال دراستها حتى الحصول على درجة الدكتوراه، وأعربت عن عدم قدرتها على وصف مدى سعادتها بهذه الخطوة الكريمة.

وأشارت بسمة إلى أن حلم حياتها بدأ يتحقق بالفعل من خلال تلك المنحة الدراسية التي حصلت عليها، والتي ستمكِّنها من مواصلة مسيرتها التعليمية والحصول على درجات عليا في المستقبل، وأعربت عن امتنانها وشكرها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي أعادها إلى الحياة بهذه المنحة.

كما أكدت أنها انضمت للعمل في أحد محلات السوبر ماركت في قريتها "إشليمة"، على الرغم من أنها كانت تدرس في الصف الرابع الابتدائي واستمرت حتى الآن، وذلك لمساعدة نفسها في تحمل تكاليف الدراسة والدروس، وللتعاون مع والدتها في الحياة اليومية نظرًا لأنهما من أسرة بسيطة جدًا.

وأوضحت أنها لم تنضم إلى الثانوية العامة على الرغم من حصولها على مجموع 275 من 280 في الشهادة الإعدادية، بسبب التكاليف العالية للدراسة في الثانوية العامة التي تجاوزت قدرتها المعيشية وصحتها النفسية، ولكنها قررت الالتحاق بالتعليم الفني ووضعت هدفًا لنفسها وهو الالتحاق بكلية الهندسة.

ولفتت إلى أنها تمكَّنت من تنظيم وقتها بين المدرسة والعمل، إذ تبدأ يومها في الدراسة في السادسة والنصف صباحًا، ثم تذهب للمدرسة، وتعود بعد ذلك للعمل في المحل حتى الساعة 10 مساءً، مشيرة إلى أنها نجحت في تحقيق التوازن بين العمل والدراسة، مما يساعدها على تحقيق أهدافها المستقبلية.

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